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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туомас Иисало: «Положительный момент в том, что сыграть хуже, чем сегодня, будет очень сложно»

В первом матче серии против «Оклахомы» «Гриззлис» уступили с разницей «-51». «Есть старая поговорка: серия плей-офф по-настоящему начинается только после победы на выезде.

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