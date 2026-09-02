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Живая Кубань

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Непрошенный гость: хозяин тайги вышел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой

Непрошенный гость: хозяин тайги вышел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой

Непрошенный гость: хозяин тайги вышел к заимке отшельницы Агафьи ЛыковойВ Хакасии, неподалёку от заимки Агафьи Лыковой — последней представительницы семьи старообрядцев, живущей в полной изоляции, — заметили бурого медведя.

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