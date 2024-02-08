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Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого

Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью, запись которого была опубликована на сайте TCN (Tucker Carlson Network) 9 февраля, передал американскому журналисту Такеру Карлсону копии писем, в которых идет речь о возможном переходе части территорий современной Украины под контроль Русского царства.

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