Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью, запись которого была опубликована на сайте TCN (Tucker Carlson Network) 9 февраля, передал американскому журналисту Такеру Карлсону копии писем, в которых идет речь о возможном переходе части территорий современной Украины под контроль Русского царства.