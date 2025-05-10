Полный привод, низкий расход, богатое оснащение: представлен новый добротный кроссовер

Рынок среднеразмерных кроссоверов пополнился серьезным игроком – . Этот автомобиль смело заявляет о себе как о конкуренте таким гигантам, как Toyota Highlander и Li Auto L6, предлагая при этом значительно более привлекательную цену.
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