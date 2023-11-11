"Очень жаль, что без фамилий - страна должна знать своих героев", - актриса Железняк страдает из за своих взглядов

Какая же гадкая банка с пауками эта богемная и околобогемная публика. И, в основном, подсиживание и зависть - образ существования не больших артистов и режиссеров, а мелких "звездулек" , возомнивших себя чем-то значительным.

ВераВерная

Мне Железняк нравится. Искренняя и честная. Талантливая. А тем, кто там играть с ней отказывается из-за её патриотической позиции, хочется сказать - продолжайте подхрюкивать сопредельному государству, но не надейтесь, что ваши мечты и чаяния исполнятся. А всё тайное рано или поздно станет явным.