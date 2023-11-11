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"Очень жаль, что без фамилий - страна должна знать своих героев", - актриса Железняк страдает из за своих взглядов
Комментарии
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Наталия
Какая же гадкая банка с пауками эта богемная и околобогемная публика. И, в основном, подсиживание и зависть - образ существования не больших артистов и режиссеров, а мелких "звездулек" , возомнивших себя чем-то значительным.
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1 д.
В В
Слово чересчур пишется слитно. Это так, на будущее.
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21 час.
ВераВерная
Мне Железняк нравится. Искренняя и честная. Талантливая. А тем, кто там играть с ней отказывается из-за её патриотической позиции, хочется сказать - продолжайте подхрюкивать сопредельному государству, но не надейтесь, что ваши мечты и чаяния исполнятся. А всё тайное рано или поздно станет явным.
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18 час.
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