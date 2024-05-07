Памятник герою-летчику Зеленскому обновили в Новосибирской области

Около трех лет назад ветераны села Быстровка обратились к главе Искитимского района, к депутату Законодательного собрания Андрею Шимкиву с просьбой помочь в восстановлении памяти участника Великой Отечественной войны, могила которого находится на кладбище села Быстровка.