Памятник герою-летчику Зеленскому обновили в Новосибирской области

Около трех лет назад ветераны села Быстровка обратились к главе Искитимского района, к депутату Законодательного собрания Андрею Шимкиву с просьбой помочь в восстановлении памяти участника Великой Отечественной войны, могила которого находится на кладбище села Быстровка.
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