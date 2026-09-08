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Татар-информ

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Дыняк - об игре с «Адмиралом»: «Было поменьше брака, привыкаем к новым звеньям»

Дыняк - об игре с «Адмиралом»: «Было поменьше брака, привыкаем к новым звеньям»

Фото: ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) во втором домашнем матче сезона, отметив прогресс команды по сравнению с первой встречей.

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