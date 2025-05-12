Правовед Тишаков: штрафы за езду детей на электросамокатах выросли в три раза

Несовершеннолетние нередко не соблюдают правила дорожного движения Некоторые российские операторы кикшеринга сообщили об увеличении штрафов за использование прокатных электросамокатов несовершеннолетними в три раза из-за повышенной аварийности в этой возрастной категории, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.