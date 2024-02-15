Рок-концерт пройдет в культурном центре на Ярославском шоссе

В рамках проекта Horizon на сцене Московского музыкального культурного центра 16 февраля выступят нераскрытые музыкальные таланты, которые были выбраны совместно с MUSbooking из поступающих на специальный веб-сайт заявок.
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