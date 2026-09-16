В Ленобласти спасатели нашли пропавшего в лесу мужчину

Житель Приозерского района Ленинградской области ушел в лес и не смог вернуться самостоятельно. Утром пропавшего обнаружили в удовлетворительном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не повторить ошиб...
- Не повторить ошиб...
- Не повторить ошиб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым