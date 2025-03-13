Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа вылетел из Катара на север, предположительно в сторону России.
Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в сторону России
Комментарии
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Владимир Соловьев
Президент уже один раз говорил: известные персонажи украли у России победу в ПМВ. Сейчас на горизонте другие персонажи, смертельные враги России и то же хотя украсть у нас ПОБЕДУ!
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22 час.
людмила михайлик
Прилетит увидим, огонь не прекращать,поставки Украине прекратить
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18 час.
Владимир Алтайцев
Как прилетит, так и улетит овно пиндосское.
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16 час.
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