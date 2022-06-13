В Чувашии при столкновении катера с теплоходом погибли четыре человека

ЧП произошло на Волге возле пристани ШешкарыПриволжская транспортная прокуратура сообщает, что в результате столкновения катера «Волжанка Voyager 67» и теплохода «Коломенский 803», который перевозил гипс, погибли четыре пассажира маломерного судна.