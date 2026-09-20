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62ИНФО | Новости Рязани

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Главы администраций округов Рязанской области отдали свои голоса на выборах в Госдуму

Главы администраций округов Рязанской области отдали свои голоса на выборах в Госдуму

Так, на избирательные участки прибыли главы администраций Александрово-Невского округа Владимир Оводков, Кораблинского округа Нина Объедкова, Михайловского округа Евгений Сидоров, Пронского округа Ольга Финякина, Сапожсковского округа Алексей Кириллов, Ухоловского округа Александр Соловьёв, Шиловского округа Сергей Стерликов и т.

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