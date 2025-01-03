Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине нет ничего интересного для России

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что команда избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому вопросу пока не предлагает ничего интересного для Москвы.
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