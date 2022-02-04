Происшествия

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В Красноярском крае перед судом предстанут индивидуальный предприниматель и администратор по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель малолетнего ребенка в бассейне...

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего индивидуального предпринимателя и администратора мини-отеля и аква-центра «Енисей».

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