Хорошо, что с собачкой всё хорошо...

Главная новость дня: ФСБ предотвратила ряд диверсионно-террористических актов, в том числе и с использованием БПЛА, против объектов военной инфраструктуры, одного из предприятий ВПК, а также высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны.
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