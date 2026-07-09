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Хорошо, что с собачкой всё хорошо...

Главная  новость дня: ФСБ  предотвратила  ряд диверсионно-террористических  актов, в том  числе  и  с использованием БПЛА,  против  объектов  военной инфраструктуры, одного  из предприятий ВПК, а также высокопоставленного  военнослужащего  Министерства  обороны.

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