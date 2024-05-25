Ветераны СВО могут освоить ораторское мастерство в Севастополе

В Севастополе запустили новый образовательный проект для бойцов СВО. Участники и ветераны спецоперации, а также члены семей военнослужащих могут обучиться обучение навыкам ораторского мастерства и публичных выступлений.
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