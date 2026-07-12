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Защитник Франции Лакруа о Ямале перед полуфиналом ЧМ: «Мы не боимся, у нас качественная оборона. Мы справимся»

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа ответил, как в команде собираются противостоять вингеру сборной Испании Ламину Ямалю в полуфинале чемпионата мира.

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