GLOBAL TIMES: Киев, уничтожив надежду на мирные переговоры, несёт большие потери

Елена Петровская 15 августа 2024 г. «Конфликт между Россией и Украиной недавно значительно обострился, поскольку российские войска пытаются отразить крупнейшее за десятилетия вторжение украинских войск на свою территорию.
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