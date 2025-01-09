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Курские новости

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Курский депутат намерен проверить ограничения на жилищные сертификаты

Курский депутат намерен проверить ограничения на жилищные сертификаты

Депутат Курской областной Думы Владимир Федоров намерен направить обращение в прокуратуру. В обращении он просит проверить законность ограничений на жилищные сертификаты для переселенцев из временно оккупированных районов Курской области.

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