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Орелtimes

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Сергей Степашин предложил сменить истоки органов безопасности

Сергей Степашин предложил сменить истоки органов безопасности

Бывший директор ФСБ и нынешний председатель уже известного нам Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин на днях предложил официально вести отчёт  истории отечественных спецслужб не с революционного 20 декабря 1917 года, а с 15 июля 1826-го — момента создания Третьего отделения при Николае I.

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