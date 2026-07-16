Сергей Степашин предложил сменить истоки органов безопасности

Бывший директор ФСБ и нынешний председатель уже известного нам Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин на днях предложил официально вести отчёт истории отечественных спецслужб не с революционного 20 декабря 1917 года, а с 15 июля 1826-го — момента создания Третьего отделения при Николае I.