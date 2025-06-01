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Царьград

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Чудесное спасение: девушка выжила после падения с 33-метровой вышки в Екатеринбурге

Чудесное спасение: девушка выжила после падения с 33-метровой вышки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 20-летняя девушка упала с 33-метровой парашютной вышки, но осталась жива. Инцидент произошёл в парке Чкалова из-за неполадок с тросом.

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