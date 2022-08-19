Президент Индонезии подтвердил планы Путина посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что президент России Владимир Путин намерен в очном формате посетить саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября.
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