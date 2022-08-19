Телеканал RTVI

259 подписчиков

Президент Индонезии подтвердил планы Путина посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии подтвердил планы Путина посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что президент России Владимир Путин намерен в очном формате посетить саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх