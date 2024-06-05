Добрый Мир
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Добрый Мир

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Флаг России над Парасковиевкой: ВСУ бегут из Старомайорского. Угроза котла под Карловкой. Новая тактика России – Горячая сводка СВО

Флаг России над Парасковиевкой: ВСУ бегут из Старомайорского. Угроза котла под Карловкой. Новая тактика России – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Вчера 12K прочитали Подразделения армии России заняли большую часть села Парасковиевка в ДНР, началась зачистка.

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