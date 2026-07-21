Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из списка террористов

Отца экс-руководителя ФБК (признан в России экстремистским и ликвидирован) Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Михаила Волкова исключили из списка террористов.
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