Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Участник СВО сменит на посту вологодскую чиновницу, чья дочь угрожала неугодным отправкой на СВО

Участник СВО сменит на посту вологодскую чиновницу, чья дочь угрожала неугодным отправкой на СВО

Участник СВО Антон Тропин рекомендован к назначению главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области, после того как прежний мэр Юлия Шевцова была уволена из-за неподобающего поведения своей дочери, угрожавшей отправить неугодных на спецоперацию.

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