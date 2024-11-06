Украинец прогнал военкомов угрозами ружьем и зажигательной смесью

В поселке Лиховка в Днепропетровской области мужчина прогнал пришедших за ним сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), угрожая оружием и зажигательной смесью.
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