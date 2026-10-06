Регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ-2026 стартовала в России

Регистрация на шестой Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ открылась в России. Мероприятие пройдет со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
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