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Регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ-2026 стартовала в России

Регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ-2026 стартовала в России

Регистрация на шестой Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ открылась в России. Мероприятие пройдет со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

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