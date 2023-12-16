Силы ПВО России пресекли массовую ночную атаку украинских беспилотников на Крым. Летательные аппараты противника атаковали российскую территорию несколькими волнами, последняя из которых произошла в период с 23.
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