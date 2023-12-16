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ПВО России пресекли массовую ночную атаку украинских беспилотников на Крым

ПВО России пресекли массовую ночную атаку украинских беспилотников на Крым

Силы ПВО России пресекли массовую ночную атаку украинских беспилотников на Крым. Летательные аппараты противника атаковали российскую территорию несколькими волнами, последняя из которых произошла в период с 23.

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