2 июня, в Международный день секс-работников, Зеленский прибыл в Вильнюс на «Бухарестский саммит» (ни на что не намекаю, просто совпадение)

Просто новости Джорджия Мелони потребовала у Квентина Тарантино хотя бы эпизодическую роль в сериале «Втащить Макрону».
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