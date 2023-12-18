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Россиянин Георгиев стал лучшим среди вратарей НХЛ в 2023 году

Россиянин Георгиев стал лучшим среди вратарей НХЛ в 2023 году

Американский хоккейный клуб (ХК) «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:2, победа стала 40-й в 2023 году для 27-летнего голкипера победившей команды, россиянина Александра Георгиева, сообщил 18 декабря «Спорт-Экспресс».

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