Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Игра тарифов.

Игра тарифов.

К чему ведут «зеркальные» торговые ограничения команды Дональда Трампа Объявленные в ночь со 2 на 3 апреля 2025 года «зеркальные» десятипроцентные пошлины на импорт в США из 185 стран, усиленные повышенными до 17–49% ставками для государств, у которых наблюдается особенно сильная асимметрия в торговле с Соединенными Штатами, обосновываются защитой интересов американских производителей и налогоплательщиков, желанием сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость».

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