Экономист Борисова: за пьяную езду и выезд на встречку скидки на штраф нет

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова рассказала, что за некоторые опасные и повторные нарушения ПДД водителям не предоставляют скидку при оплате штрафа.
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