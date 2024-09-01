YouTube: прекратим работу c 26 августа для россиян Юлия ЧелкановаС 26 августа 2023 года YouTube прекращает свою деятельность на территории России.
YouTube: прекратим работу c 26 августа для россиян
Комментарии
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Eduard
Ютуб это в основном прстоянное враньё про Росмию и всех кто самострятельный! Ролики,это ролики и всё.Мы ничего за ролики не должны!
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17 час.
Eduard
Украинцы и антирусская оппозиция вот кого Ютуб пиарит!
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17 час.
Eduard
Ничего росмияне,всё не весно,идите на другие платформы.Кстати теперь Ютуб не сможет на нас врать!
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17 час.
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