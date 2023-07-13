«Силиконовый монстр»: свеженадутая «Мисс Москва 2023» страшна и в гневе, и в наружности (жуткие видео)

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Sergey Ivanov

А помните ли вы- те, кто вообще помнит Советскую Россию- эти конкурсы «А ну- ка, девушки!»? Помните вот эту красоту, когда красота внешняя соединяется с красотой внутренней? Помните, с каким интересом вся страна смотрела эти конкурсы, как болела за наших участниц? Мы променяли все это на чисто буржуазное развлечение, когда от девушки требуется даже не красота, а просто соответствие неким «стандартам». Сейчас никому нет дела до того, что у девушки за душой и есть ли она у ней вообще. Главное- «соответствовать»! Сейчас это женское стадо выводят на сцену, как выводят породистых коров на ярмарке, чтобы каждый зритель мог пощупать их глазами. И вот ЭТО- та самая воспетая поэтами русская краса? Какие чувства может вызвать эта размалеванная уродина? Разве что чувство брезгливости... А еще- чувство стыда. За русских. За русскую культуру, когда- то лучшую в мире. Какие стихи может написать Пушкин, увидев вот это произведение докторов, диетологов и массажистов? Живи Пушкин сейчас- никогда не увидели бы мы его чудесных стихов «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты! Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты!». Впрочем, мы не дождались бы от него ни одной строчки! Ни стихов, ни прозы. Потому, что, взглянув на ЭТО, он понял бы: Этому поколению неведомо чувство прекрасного. Но ему неведомо и прекрасное, скрытое в душе каждого человека. Потому, что нет у этого поколения ни чувств, ни устремлений, ни идеалов, за которые стоит бороться или стоять под выстрелом на дуэли. У этого поколения есть только животный инстинкт нажраться и, лежа на диване, медленно переваривать, медленно жуя телевизионную жвачку....