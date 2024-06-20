Haberturk: Эрдоган может провести переговоры с Байденом на саммите НАТО в США

Отложенные ранее переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена могут состояться 9-11 июля на саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
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