Гиперкар на потолке: британский электрокар весом в тонну McMurtry Speirling бросил вызов гравитации

Компания McMurtry Automotive подтвердила жизнеспособность теории о том, что автомобиль, генерирующий достаточную прижимную силу, способен двигаться по потолку, представив видеозапись испытаний своего гиперкара Speirling.
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