Если ты русский – рожай

Как вы хотите встретить свою старость: как ветвистое дерево, в компании детей и внуков или в одиночестве? Способны ли Вы бросить вызов системе и хоть как-то изменить свою жизнь к лучшему, создав семью? Делайте правильный выбор: потому что он него зависит судьба России: быть ей или не быть! Песни Газманова и Shaman будят в нас патриотические ….
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