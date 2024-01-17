Если ты русский – рожай

Как вы хотите встретить свою старость: как ветвистое дерево, в компании детей и внуков или в одиночестве? Способны ли Вы бросить вызов системе и хоть как-то изменить свою жизнь к лучшему, создав семью? Делайте правильный выбор: потому что он него зависит судьба России: быть ей или не быть! Песни Газманова и Shaman будят в нас патриотические ….