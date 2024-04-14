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Дженсен получил травму в матче с «Тампой». Защитника «Вашингтона» увезли со льда на носилках, госпитализация ему не потребовалась

Дженсен получил травму в матче с «Тампой». Защитника «Вашингтона» увезли со льда на носилках, госпитализация ему не потребовалась

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Лайтнинг» со счетом 4:2. В конце первого периода защитник Ник Дженсен получил травму после хита от Мики Эйссимонта.

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