2 проверенных способа определить свежесть куриных яиц

Зачастую при покупке яиц у нас возникают сомнения относительно их свежести. Чтобы понимать, свежий продукт или в магазине на нем просто перебили дату, следует научиться определять его состояние, тем более, что сделать это не так уж и сложно, а точнее совсем просто.