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Русская весна

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НОЧЬ Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа «из-за обстрелов»

НОЧЬ Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа «из-за обстрелов»

Румынские пользователи соцсетей высмеяли журналистку местного телеканала, которая вышла в прямой эфир в Израиле лежа якобы из-за обстрелов, хотя позади нее в этот момент спокойно ходили люди и ездили велосипедисты.

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Владимир Алтайцев
Дебильная  журнашлюха.
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