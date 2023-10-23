НОЧЬ Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа «из-за обстрелов»

Румынские пользователи соцсетей высмеяли журналистку местного телеканала, которая вышла в прямой эфир в Израиле лежа якобы из-за обстрелов, хотя позади нее в этот момент спокойно ходили люди и ездили велосипедисты.
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