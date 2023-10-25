Молодежной политикой Алтайского края продолжит управлять Екатерина Четошникова

Чиновница заступила на новый срок 25 октября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжении о переназначении Екатерины Четошниковой на пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
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