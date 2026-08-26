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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первенство Москвы. Самбуев, Лукин, Малютин, Хрулев, Жураховский, Артем Федотов выйдут на лед с короткими программами

27 августа юниоры выступят с короткими программами на первенстве Москвы по фигурному катанию.  Первенство Москвы Юноши Короткая программа Начало – 14.

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