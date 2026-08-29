Страны Еврозоны: понятие, история, список

Государства, входящие в состав Еврозоны, – это те страны, внутри которых действует одна валюта – евро.
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