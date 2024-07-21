«Маркетплейс ― это не просто программа для компьютера и торговая точка»

Депутат Государственной думы, член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин — о том, как и зачем регулировать электронные торговые площадкиИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Депутат Государственной думы, член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин считает, что отдельный закон о маркетплейсах необходимчитайте на monocle.
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