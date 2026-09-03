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«Уральские авиалинии» запустили акцию с билетами по одному рублю

«Уральские авиалинии» запустили акцию с билетами по одному рублю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила специальное предложение для групповых перевозок. При бронировании билетов каждый десятый пассажир сможет получить место за 1 рубль.

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