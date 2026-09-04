Red Bull прокомментировал вновь обретённый Исаком Хаджаром подиум Гран При Монако

Getty Images / Red Bull Content PoolВ дни Гран При Испании стало известно, что пилот заводской команды Alpine Пьер Гасли вернул себе подиум Гран При Монако.
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