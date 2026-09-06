Самые продаваемые музыкальные альбомы в Европе

Самые любимые пластинки европейцев заметно отличаются от самых любимых пластинок в остальном мире. Причем в лучшую сторону! Michael Jackson, «Thriller», фото: обложка дискаЧтобы вам было интереснее сопоставлять, вот 10 самых продаваемых альбомов во всем мире: Michael Jackson, «Thriller» AC/DC, «Back in Black» Whitney Houston & V/A, «The Bodyguard» Pink Floyd, «The Dark Side of the Moon» Eagles, «Their Greatest Hits» (1971–1975) Eagles, «Hotel California» Shania Twain, «Come on Over» Fleetwood Mac, «Rumours» Meat Loaf, «Bat out of Hell» Bee Gees & V/A, «Saturday Night Fever» А теперь — список самых продаваемых пластинок всех времен в Европе: Michael Jackson, «Thriller» ABBA, «Gold: Greatest Hits» Adele, «21» Pink Floyd, «The Dark Side of the Moon» Queen, «Greatest Hits I» Michael Jackson, «Bad» Phil Collins, «But Seriously» Dire Straits, «Brothers in Arms» Queen, «Greatest Hits II» Michael Jackson, «Dangerous» Более полный вариант европейского списка вместе с объемом продаж можете изучить на графике ниже: Сравниваем вкусы европейцев со среднемировымиНетрудно догадаться, что основные цифры продаж в мировом списке обеспечивают Соединенные Штаты Америки.