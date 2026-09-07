Российские войска окружили около 1,7 тыс. военных ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 700 боевиков ВСУ находятся в окружении в Харьковской области. За сутки противник потерял там до 40 солдат, сообщили в Минобороны России.
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