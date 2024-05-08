Компания властей ХМАО заплатит полумиллиарда рублей за строительство коммунальных сетей для ОЭЗ Нягани

Управляющая компания «Промышленные парки Югры» объявила новый тендер по отбору подрядчика для создания инженерной и транспортной инфраструктуры и подготовки земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка Нягань».
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